Cronaca | 23 settembre 2025, 10:54

Violenza sessuale aggravata continuata e tentata prostituzione minorile: 35enne arrestato a Torino

L’uomo, dell'Ecuador, era già detenuto dopo un fermo per produzione di materiale pedopornografico

Un 35enne ecuadoriano,è stato arrestato dalla polizia di Torino con l'accusa di violenza sessuale aggravata continuata e tentata prostituzione minorile. L’uomo era già detenuto dopo un fermo per produzione di materiale pedopornografico.

L’indagine è partita dalla denuncia di una madre che aveva scoperto contatti sospetti tra il figlio minorenne e l’uomo, il quale offriva regali e droga in cambio di prestazioni sessuali. Durante una perquisizione, l’indagato è stato trovato in casa con due minori e in possesso di materiale pedopornografico.

Le indagini hanno portato all’aggravamento delle accuse, con la conferma della misura cautelare in carcere.
 

redazione

