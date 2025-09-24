Pinasca e Pinerolo: alla Coop si potrà imparare a usare l’App Io o PagoPa

L’idea è semplice: portare il servizio in un luogo di passaggio, frequentato in parte da una fascia di persone che ha meno dimestichezza con il digitale. Da questo principio sono nati i due Punti di facilitazione digitale alla Coop di Pinasca e all’Ipercoop di Pinerolo.

Un servizio non solo per i soci, ma per tutti gli utenti di passaggio. Numeri importanti soprattutto a Pinerolo «dove registriamo 2.800.000 ingressi l’anno» indica il direttore del Centro commerciale Le Due Valli Paolo Fontana, durante l’inaugurazione che si è tenuta alle 11,30 alla presenza di Fabio Faustini, responsabile di direzione Cooperativa Animazione Valdocco, Veronica Santero, assistente sociale Ciss Pinerolo, Carlo Ghisoni, direttore Politiche sociali Nova Coop, e l’assessore comunale all’Innovazione Luigi Carignano.

Lo sportello aiuterà gratuitamente le persone a usare i servizi digitali come l’App Io, PagoPa o la Pec, oppure a ottenere certificati dalle banche dati, come le anagrafi pubbliche, e così via.

A Pinerolo il Punto è attivo ogni mercoledì, dalle 9 alle 11, al box soci Coop al piano terra. A Pinasca invece sarà aperto ogni primo martedì del mese, dalle 9 alle 12.