Alla classe VB della scuola elementare Parini va il Premio Regina Pacis

In occasione della Festa patronale di Maria Regina della Pace, domenica 28 settembre dopo la celebrazione della Messa alle 10,30 in piazza Foroni, la parrocchia consegnerà il Premio Regina Pacis (prima edizione) alla classe VB dell’anno scolastico 2024-25 della scuola primaria G. Parini, per essere stati costruttori di pace nel quotidiano. I bambini della VB hanno imparato a prendersi cura con amore e dedizione di un compagno di classe con disabilità, imparando la lezione più importante: la diversità può essere una ricchezza.
Subito dopo ci sposteremo in via Lombardore 27 alla Scuola dell’infanzia I Piccoli della Pace per l’inaugurazione della seconda sezione. "Da quest’anno i bambini raddoppiano perché in questa scuola, ogni giorno, si costruisce il futuro di Barriera" commentano dalla parrocchia.