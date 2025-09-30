Ladri in azione davanti al Palavela, rubate le gomme a una Yaris

Sono notti movimentate in via Ventimiglia, di fronte al parcheggio del Palavela. Una Toyota Yaris è stata ritrovata priva di tre pneumatici, abbandonata su un cric e con una sola gomma ancora montata. Un colpo che porta la firma di ladri esperti, ma che potrebbe essere stato interrotto da un imprevisto: gli autori, forse disturbati, non sono riusciti a completare l’opera.

Le segnalazioni

La scena, notata dai residenti e dagli automobilisti in transito, ha subito richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine. Vuoi anche per l’aumento dello spaccio lungo il parco di Italia ‘61, che da giugno non fa più dormire sonni tranquilli ai residenti di Nizza Millefonti

Fenomeno in crescita

Il fenomeno dei furti di pneumatici a Torino è in aumento: nelle ultime settimane, segnalazioni simili sono arrivate dai quartieri Lingotto, Mirafiori e San Salvario. I ladri puntano soprattutto a modelli diffusi, i cui ricambi hanno mercato rapido.

Non è escluso che dietro i colpi ci sia una banda specializzata, capace di agire in pochi minuti e con strumenti professionali. Intanto cresce la preoccupazione dei cittadini: “Ormai non è più sicuro nemmeno lasciare la macchina sotto casa”, racconta un residente della zona.