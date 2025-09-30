Operazione anti droga "Crack Village 2", tre arrestati per spaccio

Tre persone sono state arrestate per spaccio di droga dai carabinieri della Compagnia di Susa, in seguito a un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torino.

L’operazione, denominata “Crack Village 2”, rappresenta il secondo filone dell’indagine avviata lo scorso 4 agosto, che aveva già portato a sei misure cautelari.

I destinatari dei provvedimenti sono tre italiani già noti alle forze dell’ordine: un 24enne, che è stato posto ai domiciliari, un 51enne, denunciato per detenzione di 2,5 grammi di cocaina e a cui è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e un 43enne, che è stato arrestato. Nella casa di quest'ultimo i carabinieri hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.