Cronaca | 30 settembre 2025, 07:43

Operazione anti droga "Crack Village 2", tre arrestati per spaccio

Un 43enne è finito in carcere, un 24enne ai domiciliari e un 51 punito con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. L'arrestato nascondeva in casa oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti

Tre persone sono state arrestate per spaccio di droga dai carabinieri della Compagnia di Susa, in seguito a un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torino.

L’operazione, denominata “Crack Village 2”, rappresenta il secondo filone dell’indagine avviata lo scorso 4 agosto, che aveva già portato a sei misure cautelari.

I destinatari dei provvedimenti sono tre italiani già noti alle forze dell’ordine: un 24enne, che è stato posto ai domiciliari, un 51enne, denunciato per detenzione di 2,5 grammi di cocaina e a cui è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e un 43enne, che è stato arrestato. Nella casa di quest'ultimo i carabinieri hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

redazione

