Riparte il gruppo di cammino di “Un Passo Avanti” in Circoscrizione 3

Appuntamento ogni martedì pomeriggio in via Di Nanni 120: attività gratuita e aperta a tutti

Via Di Nanni (immagine di repertorio)

Torna l’appuntamento con il benessere in Circoscrizione 3. Da martedì 30 settembre riprende infatti il gruppo di cammino promosso da “Un Passo Avanti”, progetto sostenuto dal centro civico e condotto da personale qualificato Uisp.

L’iniziativa prevede incontri settimanali ogni martedì dalle 16 alle 17.30, con ritrovo in via Di Nanni 120. Partecipare è semplice: l’attività è gratuita e aperta a tutte e tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di allenamento.

Il gruppo rappresenta un’occasione non solo per praticare camminata sportiva all’aria aperta, ma anche per condividere esperienze, stringere nuove amicizie e prendersi cura della propria salute.

Per entrare a far parte del gruppo basta inviare una mail a sensocivico.torino@gmail.com, lasciando i propri contatti. “Vi aspettiamo per camminare insieme e scoprire i benefici di un’attività semplice ma efficace”, spiegano gli organizzatori.

