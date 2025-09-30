Riparte il gruppo di cammino di “Un Passo Avanti” in Circoscrizione 3

Torna l’appuntamento con il benessere in Circoscrizione 3. Da martedì 30 settembre riprende infatti il gruppo di cammino promosso da “Un Passo Avanti”, progetto sostenuto dal centro civico e condotto da personale qualificato Uisp.

L’iniziativa prevede incontri settimanali ogni martedì dalle 16 alle 17.30, con ritrovo in via Di Nanni 120. Partecipare è semplice: l’attività è gratuita e aperta a tutte e tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di allenamento.

Il gruppo rappresenta un’occasione non solo per praticare camminata sportiva all’aria aperta, ma anche per condividere esperienze, stringere nuove amicizie e prendersi cura della propria salute.

Per entrare a far parte del gruppo basta inviare una mail a sensocivico.torino@gmail.com, lasciando i propri contatti. “Vi aspettiamo per camminare insieme e scoprire i benefici di un’attività semplice ma efficace”, spiegano gli organizzatori.