Dal maiale appeso alle minacce, ora Mirafiori alza la voce contro i camper abusivi [FOTO]

Un maiale appeso a un gancio in un giardino di via Rubino. E' forse questa la foto più emblematica che racconta la dura convivenza tra le famiglie del Gerbido (Mirafiori nord) e l'insediamento abusivo di camper e furgoni lungo le vie Rubino, Gonin, Nitti, Gaidano, Bonfante e corso Salvemini. Una petizione firmata da 496 residenti, presentata questa mattina al Consiglio Comunale durante un Diritto di Tribuna moderato dalla presidente Maria Grazia Grippo, ha denunciato la situazione come insostenibile chiedendo interventi immediati da parte dell’amministrazione.

500 firme

Per i cittadini la vita quotidiana fa rima, da un anno, con abbandono di rifiuti, liquami e l’utilizzo dei giardini come latrine a cielo aperto. A rendere drammatica la situazione, anche episodi inquietanti come un maiale appeso in un giardino per essere sezionato, odori pesanti e persino minacce ai residenti.

I firmatari non le hanno certo mandate a dire raccontando episodi di furti, aggressioni e intrusioni: una ragazza avrebbe tentato di entrare nella scala di un condominio, mentre un residente è stato minacciato da un'altra donna in possesso di una chiave per accedere ai cortili degli stabili. "Ci sono una trentina di camper che girano e si spostano di continuo, creando grossi problemi. Dai bivacchi all'ordine pubblico".

"Servono interventi"

"Chiediamo un intervento tempestivo per rimuovere i mezzi abusivi, ripristinare la legalità, intensificare i controlli delle forze dell’ordine e garantire la nostra sicurezza" così Silvio Pavia, tra i principali autori della petizione. "Questi episodi si ripetono con cadenza giornaliera e noi vorremmo risolvere la questione in maniera pacifica - prosegue un altro cittadino -, perché il nostro quartiere è davvero stanco della situazione che è venuta a crearsi negli ultimi mesi".

Ma la situazione non si presenta certo come semplice. Da un annetto, almeno, si susseguono lamentele e raccolte firme inerenti alle occupazioni di strade e marciapiedi con furgoni e camper. Denunce che toccano tutta Mirafiori: dal parcheggio Caio Mario (allarme oggi rientrato) fino a corso Tazzoli e l'area del Gerbido. Mentre è di lunedì la notizia di una rissa in strada con machete in via Sanremo, a cui è seguito - poche ore dopo - l'incidente che ha visto un camper cappottarsi in strada.