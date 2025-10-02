Agricoltura, Bergesio (Lega): "Difendere Pac da fondo unico voluto da von der Leyen"

"Come Lega, di cui sono anche responsabile del Dipartimento agricoltura a livello italiano, riteniamo sia importante il sostegno del ministero agli agricoltori per difendere la loro attività e il loro ruolo. Le tante risorse messe in campo rischiano, però, di non essere utili al settore se non supportate anche da una politica europea che non abbandoni l’agricoltura. In questo momento, infatti, la peggior nemica dell’agricoltura è la presidente della Commissione europea, von der Leyen, che prima si era impegnata per implementare le risorse e che poi invece ha proposto un fondo unico che andrebbe a penalizzare gli operatori del settore agricolo e della pesca. In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, con la sfida del cambiamento climatico che ci aspetta, con l’instabilità dei mercati dovuta ai tanti conflitti bellici e con l’introduzione dei dazi, non possiamo permettere che l’Unione Europea abbandoni il settore. È per questo che la Lega vuole far sua la voce degli agricoltori che sono i custodi del nostro territorio e che hanno bisogno di risorse per svolgere al meglio il proprio ruolo. Dobbiamo difendere il settore e puntare ad un aumento dei fondi europei a disposizione ed evitare il fondo unico".

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile Dipartimento agricoltura della Lega, durante un'interrogazione al ministero competente.