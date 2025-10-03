Carte e balli, la settimana degli anziani in via Anglesio

Due appuntamenti fissi ogni settimana per promuovere la socialità e il benessere delle persone anziane. È l’iniziativa organizzata presso lo Spazio Anziani “Beppe Mainardi”, in via Anglesio 25, punto di riferimento per il quartiere.

Il programma prevede: “Giochiamo a carte”, tutti i sabati dalle 14.30 alle 18 e “Pomeriggio danzante”, ogni mercoledì dalle 15 alle 18. Un’occasione per incontrarsi, trascorrere ore in compagnia e mantenersi attivi grazie ad attività che coniugano svago e movimento. Per informazioni e iscrizioni: 011.2460866 – 331.5798715.