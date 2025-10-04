 / Cultura e spettacoli

Cinema delle Valli: al via la nuova stagione, tra le novità “Made in Piemonte”

Ha aperto il programma il regista Davide Ferrario con la presentazione di “Italo Calvino nelle città”

Valerio Mastandrea (foto di Adolfo Franzo)

Ha preso ieri il via la nuova stagione cinematografica del Cinema delle Valli di viale Galileo Ferraris 2 a Villar Perosa, la settima curata dall’Associazione Piemonte Movie

Novità di quest’anno, la sezione Made in Piemonte che sarà dedicata ai film realizzati in Piemonte. L’esordio proprio ieri, venerdì 3 ottobre, alle 21, con il documentario “Italo Calvino nelle città” con Valerio Mastandrea, presentato in sala dal regista Davide Ferrario. Lunedì 6 la replica alle 21. Mentre stasera, sabato 4, alle 21, è in programma “Un’altra battaglia dopo l’altra” diretto da Paul Thomas Anderson.

“Il Cinema delle Valli è al centro del progetto dell’Associazione Piemonte, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni d’attività. Qui noi non gestiamo una semplice sala cinematografica, ma una residenza artistica” sottolinea Alessandro Gaido, presidente del sodalizio e direttore del Cinema. 

Ogni lunedì, al prezzo unico di 5 euro, il Cinema delle Valli ospiterà poi i film, recenti e del passato, che hanno il Piemonte come protagonista: dalle location agli attori. 

Le altre sezioni proseguiranno invece nel solco della tradizione: ‘Cinema&Montagna’, a partire dal 28 ottobre e sempre in collaborazione con il cinema Comunale di Barge; ‘Cafè Chantant’ dal 6 dicembre; il corso di cinema tenuto da Paolo Perrone tra gennaio e febbraio 2026. 

Tra la primavera e l’estate sono invece in cantiere due nuove iniziative: la prima ‘Cinema&Musica’, dedicata alla musica e che si svolgerà tra aprile e maggio, e la seconda ‘Eretici. Storie in direzione ostinata e contraria’ dedicata all’attualità, in programma tra giugno e luglio. 
Torna anche ‘Tre domeniche con…’ dove il nostro pubblico potrà viaggiare, per tre domeniche consecutive al primo spettacolo, attraverso una programmazione eterogenea composta da film, documentari e progetti selezionati.

Per ulteriori info sulla stagione, cliccare qui.

Redazione

