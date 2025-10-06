Tragico incidente a Maretto, nell'Astigiano: muore un torinese di 79 anni, cinque i feriti

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, sabato 5 ottobre poco dopo le 20, sulla strada Nicoline a Maretto, in provincia di Asti. Il bilancio è drammatico: un morto e cinque feriti, tutti trasportati in ospedale in codice rosso ma fortunatamente non in pericolo di vita.

La vittima è Fausto Celso , 79 anni, residente a Torino, deceduto sul colpo a seguito del violento impatto. L'uomo viaggiava come passeggero su una Toyota Aygo insieme ad altri due occupanti.

I feriti sono cinque: una donna russa di 54 anni, conducente della Toyota e residente a Maretto; un'altra russa di 53, anch'essa passeggera del primo veicolo e residente a Torino; una cinquantaduenne alla guida della Renault Twingo, il marito di 59 anni e la figlia di 15, tutti residenti a Cantarana.

La dinamica dell'incidente

Lo scontro ha coinvolto tre veicoli: una Toyota Aygo e una Renault Twingo, mentre un terzo mezzo, un Mercedes Vito parcheggiato nelle vicinanze, è rimasto danneggiato a causa dell'impatto.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, la conducente della Toyota non si sarebbe fermata allo stop, causando il tragico schianto.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il 118 di Alessandria, i vigili del fuoco per liberare una persona rimasta incastrata tra le lamiere, e i carabinieri delle stazioni di Villanova d'Asti e Cocconato. Sul posto anche il comandante dei carabinieri della stazione di Villafranca. I successivi accertamenti effettuati in pronto soccorso hanno rivelato che la conducente della Toyota risultava positiva al test alcolemico con un valore superiore a 3, ben oltre i limiti consentiti dalla legge.