Trana, aveva 9 chili di hashish in casa: arrestato un uomo di 34 anni di Pinerolo

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 34 anni di Pinerolo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo aveva infatti destato sospetti per il viavai che si era generato presso la sua abitazione di Trana. E' così scattata una perquisizione presso l'appartamento.

All'interno sono stati trovati e sequestrati circa 9 chili di hashish confezionati in panetti e pronti per essere smerciati nell’hinterland torinese, oltre a materiale utile al confezionamento. Su alcuni involucri, nascosti dietro lo sciacquone ed il battiscopa del bagno, erano presenti etichette con scritte in arabo e in inglese.

L'uomo è stato messo ai domiciliari.