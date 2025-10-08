Chieri, coltivava marijuana in giardino, ma l'odore lo ha tradito: arrestato un 41enne

Coltivava piante in giardino, il cui odore era talmente forte da essere percepito anche all'esterno. Ma erano piante di marijuana: ecco perché è finito in manette un 41enne di Chieri, dopo che i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo all'interno della sua abitazione in via Andezeno.



I militari, insospettiti dall'aroma che fuoriusciva da quell'abitazione, hanno voluto vederci chiaro: all'interno hanno trovato sei piante di marijuana coltivate all'interno di vasi e, all’interno della casa, altri tre chili della stessa sostanza essiccata. E poi denaro contante superiore ai 700 euro, nonché un bilancino di precisione, lampade per coltura e il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.



L’uomo è stato arrestato e portato presso il carcere di Torino con l'accusa di “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti”.

