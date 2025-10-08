Nuovo corteo per la Palestina: 2mila in marcia per flottilla e Thousand Madleen

Nuova manifestazione pro Palestina nel capoluogo piemontese promossa dal coordinamento T﻿orino per Gaza in solidarietà con la Freedom Flotilla e la Thousand Madleens. Come riporta Adnkronos in piazza Castello sono presenti al momento alcune centinaia persone che secondo quanto annunciato nelle scorse ore dovrebbero partire di nuovo in corteo. Intanto, per motivi di ordine pubblico sono state chiuse in via precauzionale gli accessi principali delle stazioni ferroviarie di Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa dove restano aperti solo varchi laterali per l’uscita e l’ingresso dei viaggiatori. Anche i varchi di accesso della metropolitana della stazione di Porta Susa, fa sapere Gtt, Gruppo torinese trasporti, su richiesta delle autorità sono chiusi per la salita e la discesa dei passeggeri su richiesta delle autorità anche se il metro continuerà a funzionare regolarmente. Analogamente, per quanto riguarda la metropolitana di Porta Nuova i cancelli interni di comunicazione tra la metro e la stazione ferroviaria di Porta Nuova sono temporaneamente chiusi su richiesta delle forze dell’ordine.

“Sapevamo che eravamo in una posizione privilegiata, che nessuno si sarebbe fatto gravemente male, che nessuno sarebbe stato ucciso ma la notizia piu’ bella che ho ricevuto quando ero la’ prigioniero era che in Italia le piazze erano piene e grazie all'esistenza di queste piazze i momenti di sofferenza sono spariti”. Cosi’ Majdou Abderrahman, presidente di ActionAid Italia, appena rientrato dalla flottilla, che intervenendo all’assemblea dei pro Palestina in piazza Castello a Torino ha aggiunto “molti ci dicono ‘siete stati degli eroi’ ma per noi il motore di tutto questo viaggio non e’ stato gasolio che avevamo messo nelle barche ma sono state le piazze”.

“Il Piemonte sa da che parte stare. Palestina libera! Ora è sempre resistenza”. E lo striscione che apre il corteo, partito alle ore 21,30 da piazza Castello in solidarietà con la Freedom Flotilla e la Thousand Madleen a cui partecipano circa 2 mila persone. “Questa città non si stanca di lottare per la Palestina libera, in questa città corre il desiderio di essere palestinesi, di ispirarci alla grande resistenza palestinese - hanno detto dal microfono - anche questa sera, davanti all’ennesimo criminale attacco che di nuovo ha violato tutte le regole del diritto internazionale, bloccando nuovamente la Flotilla scendiamo in piazza a bloccare e lo faremo finche’ la Palestina non sarà libera. Siamo l’equipaggio di terra”, hanno ribadito.



Da via Po il corteo si è spostato in direzione via Verdi, vicino agli studi Rai per poi muoversi nella zona nord della città. Quando sono le 22,40 il corteo è transitato in via Vanchiglia in direzione Corso San Maurizio. Non si segnalano disordini.