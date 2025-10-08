Aggressione a un agente nella casa circondariale di Torino: la denuncia del Sappe

Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino è stato aggredito nel primo pomeriggio di ieri da un detenuto. L'episodio è avvenuto all’interno del Padiglione A, mentre il poliziotto stava gestendo una richiesta tecnica da parte di un altro recluso.

Secondo quanto ricostruito, mentre l’agente era impegnato a rispondere a una segnalazione riguardante il malfunzionamento di un televisore, un secondo detenuto lo avrebbe colpito con un pugno alla testa, facendolo cadere. L’agente è stato trasportato in ospedale per accertamenti e cure.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di lavoro all’interno della struttura penitenziaria torinese, già al centro di numerose segnalazioni negli ultimi mesi. Il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (SAPPE), che ha reso noto l'accaduto, ha chiesto un intervento urgente da parte dell’Amministrazione per rafforzare la presenza di personale e migliorare la sicurezza operativa.



“La situazione è critica e servono provvedimenti strutturali”, afferma il sindacato, che denuncia turni pesanti e una carenza cronica di organico. In particolare, viene sollecitata l’assegnazione di nuove unità di personale per la sede di Torino.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle condizioni dell’agente né eventuali provvedimenti nei confronti del detenuto coinvolto.