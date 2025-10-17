A Grugliasco c'è "MolePhil", convegno nazionale di filatelia e numismatica

Partita oggi negli spazi del Parco espositivo “La Nave” di Grugliasco, proseguirà anche nella giornata di domani (sabato 18 ottobre, dalle ore 9 alle 17) la seconda edizione dell'evento filatelico-numismatico "Molephil. Convegno Nazionale del Nord Ovest".
Dopo il successo della prima edizione, Molephil punta a riconfermarsi con una serie di presenze qualificate. Tra queste quella di Poste Italiane, che all'evento ha dedicato una cartolina commemorativa e un annullo celebrativo.
Oltre agli espositori già presenti lo scorso anno, hanno aderito all’iniziativa molti altri professionisti del settore da tutta Italia.
Per i due giorni della manifestazione saranno presenti periti dell’Apfip (Associazione Periti Filatelici Italiani Professionisti), a disposizione per avere pareri gratuiti sui propri pezzi.
Durante tutta la durata della manifestazione si potranno ammirare la mostra numismatica e quella filatelica.
Il servizio bar e tavola calda anche a disposizione dei visitatori. L’ingresso è libero.