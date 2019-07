Complanare di Savona: chiusure notturne dell'allacciamento con la A6 per chi proviene da Genova verso Torino

Sulla Complanare Savona/A6 per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la complanare di Savona per il traffico proveniente da Genova e diretto in A6, in direzione di Torino, nelle due notti consecutive di martedì 9 e mercoledì 10 luglio, con orario 22-6.

In alternativa, per chi proviene da Genova per la A6 in direzione di Torino si consiglia di uscire alla stazione di Savona Vado, mentre per chi proviene da Torino si consiglia di uscire alla stazione Altare sulla A6.