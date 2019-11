Incidente sulla tangenziale all'altezza dello svincolo di Stupinigi: tre auto coinvolte, due i feriti

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, sulla tangenziale di Torino, all'altezza dello svincolo Stupinigi, in direzione Milano.

Ancora da accertare che cause che hanno portato al sinistro. Per adesso si sa che sono tre i veicoli coinvolti, con due feriti, anche se pare in modo non grave. C'è anche un cane che è rimasto ferito, a seguito dello scontro: l'animale in questi minuti viene portato da un veterinario per le cure necessarie.

Si segnalano, ovviamente, code e rallentamenti al traffico a seguito di quanto è avvenuto. Sul posto gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 per il primo soccorso ai feriti.