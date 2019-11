Tagli fermate GTT, in Circoscrizione 7 salve tre su quattro

La Circoscrizione 7 perderà soltanto una fermata GTT delle quattro previste inizialmente dal piano di razionalizzazione voluto dall'assessora ai trasporti Maria Lapietra: si tratta dello stop di Via Andorno su Corso Belgio. Salve, sulla stessa linea, le pensiline di Via Pallanza e Via Ricasoli, così come quella “Mole Antonelliana” della linea 16 su Corso San Maurizio angolo Via Montebello.

Esulta, per il successo ottenuto, il presidente Luca Deri: “Grazie – dichiara - a tutti i cittadini che si sono impegnati, insieme alla Circoscrizione, a diversi gruppi politici e ad alcuni consiglieri comunali, per evitare che venissero eliminate le fermate. Apprezziamo anche la scelta dell'assessora Lapietra di rivedere le scelte iniziali”.