Il TAR Piemonte respinge il ricorso contro la Tommaseo: "Niente panino da casa in mensa"

"È - commenta la Dirigente della Tommaseo, Lorenza Patriarca - una buona notizia: non abbiamo ancora le motivazioni, ma questo primo risultato conferma come sul piano amministrativo il percorso fosse corretto". Attualmente alla Tommaseo i non iscritti alla refezione scolastica sono circa una sessantina. La scuola ha chiesto più volte ai genitori di venire a prendere, in pausa pranzo, i bambini non iscritti al servizio. Una decina di mamme e papà si oppongono alla richiesta e, oltre a lasciare i bimbi a scuola con la "schiscetta", hanno presentato appunto ricorso al TAR Piemonte.