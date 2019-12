Cittadino pachistano aggredito in via Cecchi, ha rischiato di vedersi amputare braccio da un machete

Un cittadino pachistano è stato aggredito a Torino da alcune persone che hanno cercato di tagliargli un braccio con un machete.

L'aggressione è avvenuta ieri sera in via Cecchi, nei pressi della 'safe house' scoperta dalla polizia che, in collaborazione con Europol e polizia di frontiera francese, ha smantellato nelle scorse ore una associazione criminale dedita al traffico di migranti dall'Asia all'Europa.

Possibile che l'aggredito pretendesse di essere portato all'estero, nonostante gli arresti.