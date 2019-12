Metro 1 Torino, a marzo 2021 inaugurato il prolungamento fino a piazza Bengasi

Sarà inaugurato a marzo 2021 il prolungamento della linea metro 1 di Torino fino a piazza Bengasi. A confermare le tempistiche l'amministratore unico di Infra.To Massimiliano Cudia, oggi intervenuto in commissione per fare il punto sui lavori.

"Ad oggi - ha precisato Cudia- non prevediamo ritardi. Le opere civili della linea saranno completate a dicembre 2020. Nella primavera del 2021 l'opera sarà consegnata alla città". Oggi la Città ha riaperto la rampa di accesso al sottopasso del Lingotto.

Attualmente sono poi stati collocati i primi 300 metri di binari tra piazza Bengasi e il pozzo terminale verso Moncalieri. Nei prossimi mesi verranno posate le traversine necessarie a completare il tracciato fino al Lingotto. Secondo il cronoprogramma il collegamento con quest'ultima stazione, e quindi con la linea attualmente operativa, sarà fatto per la prossima l'estate. Ad agosto 2020 sarà sospesa quindi per alcune settimane la metropolitana, tra Porta Nuova e Lingotto, per permettere gli interventi.