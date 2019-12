Marnati scrive a Greta Thunberg: "Non facciamo abbastanza: nel 2020 Piemonte spenderà 180 milioni per pulire l'aria"

"Sono felice che Greta Thunberg venga a Torino e in Piemonte. Stiamo facendo moltissimo per il clima del nostro territorio attraverso misure strutturali. Il 2020 sarà infatti l’anno della svolta, quando finalmente applicheremo il piano strategico da 180 milioni di euro attraverso 47 misure mirate a migliorare la qualità dell’aria". È questo il messaggio che l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati manda a Greta Thunberg, la leader degli attivisti di Fridays For Future che domani sarà a Torino. L'appuntamento con la giovane, nominata ieri "Persona dell'anno" Time 2019, è fissato alle 15 in piazza Castello.