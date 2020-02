Primo caso di Coronavirus in Piemonte: è un 40enne residente a Torino [VIDEO]

Il Coronavirus è arrivato in Piemonte. Il primo contagiato è un 40enne residente a Torino, sposato con due figli di 8 e 10 anni, che nei giorni scorsi è entrato in contatto con il "ceppo" lombardo. L'uomo lavora, infatti, in una ditta di Cesano Boscone, in provincia di Milano, ed è collega di due persone attualmente ricoverate in Lombardia.

L'uomo si trova adesso in un reparto "isolato" dell'ospedale Amedeo di Savoia, ha un po' di febbre, ma la sue condizioni di salute sono buone. Ai familiari e agli infermieri dell'ambulanza che lo hanno soccorso sono state applicate le misure di prevenzione previste dal protocollo.