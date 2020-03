Con Europe Direct Torino storia e valori dell'Unione Europea si imparano anche online

Applicando le disposizioni per prevenire la diffusione del virus Covid19, il centro Europe Direct Torino ha sospeso gli incontri formativi “L'Europa a scuola”, ma le attività didattiche del centro ospitato presso la sede di corso Inghilterra della Città Metropolitana di Torino non si fermano. Il centro Europe Direct Torino ha pensato di rimodulare i contenuti formativi per consentire la fruizione a distanza, fornendo agli insegnanti materiale in formato digitale e link sui temi della cittadinanza europea, sul funzionamento delle istituzioni europee, sulla storia dell'integrazione europea e sulla mobilità in Europa.

È inoltre possibile organizzare incontri a distanza con le classi, attraverso l’utilizzo di apposite piattaforme, in particolare Zoom, che consente di seguire Webinar della durata di 40 minuti fornendo il proprio indirizzo e-mail e scaricando gratuitamente l'applicazione su PC, smartphone o tablet. Il centro Europe Direct è anche disponibile a partecipare alle attività di didattica digitale realizzate nelle singole classi. Coloro che sono interessati alla formazione adistanza possono registrarsi accedendo al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfluKhRIBjhnkQYq1c7-_EBpRZLjoB2owI4TSMTH35C9aPQwg/viewform

Alla ripresa della normale attività didattica sarà possibile riprogrammare eventuali incontri, ad oggi annullati.

SPIEGARE L’EUROPA E I SUOI VALORI DALLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA MEDIA SUPERIORE

Nella sua normale attività didattica per le scuole primarie e secondarie Europe Direct Torino propone percorsi di formazione sull'Unione europea e di educazione alla cittadinanza europea per parlare di Europa a scuola, illustrando i principali contenuti del processo di unificazione europea, la storia, le istituzioni, i diritti, le politiche e l'attualità, per stimolare riflessioni, approfondimenti e domande. “L'Europa a scuola” si propone di attivare la partecipazione degli studenti, coinvolti nella scoperta dei valori dell'integrazione europea e nelle sue tappe fondamentali, con una riflessione sul concetto di cittadinanza europea.

Ai bambini delle scuole elementari è proposto il percorso formativo “L’Ue sulle tracce di un’avventura”,per avvicinarli ai valori che hanno caratterizzato il processo di integrazione europea, attraverso una modalità interattiva e ludica. Gli alunni scoprono i Paesi membri dell’Unione europea attraverso le loro tradizioni, culture, leggende e curiosità. Vengono illustrati le tappe fondamentali dell’integrazione europea e i valori della pace e della solidarietà che hanno guidato il processo di costruzione comunitaria.

“Esploriamo l’Europa” è il titolo dell’offerta formativa proposta ai ragazzi delle scuole medie inferiori, per avvicinarli all’Unione europea, riflettendo sia sui valori che hanno guidato il processo di integrazione europea che sui diritti collegati al concetto di cittadinanza europea. L’obiettivo è di avvicinare gli studenti ai valori che hanno caratterizzato il processo di integrazione europea, attraverso una modalità interattiva e ludica.