Coronavirus, la Circoscrizione 7 proroga le scadenze dei bandi

Visto il prolungarsi dell'emergenza coronavirus, la Circoscrizione 7 ha deciso di prorogare le scadenze dei bandi attualmente aperti per la presentazione di progetti e precedentemente fissate per metà marzo.

I bandi in questione sono quattro: si tratta di quelli riguardanti la “Festa dello sport”, gli eventi culturali della primavera-estate, l'iniziativa “Cogli l'estate” e i progetti “Giovani, formazione e occupabilità”. Per i primi due la scadenza è prorogata al 3 aprile, per il terzo al 27 marzo e per il quarto al 30 aprile (tutti alle ore 12).