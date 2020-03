A Santena il primo decesso per Coronavirus, il sindaco:"Battaglia lunga, rispettate le regole"

Primo decesso per Coronavirus nel Comune di Santena. Ad annunciarlo è il sindaco Ugo Baldi che ha informato tempestivamente la cittadinanza con l’AlertSystem questa mattina, domenica 29 marzo alle 12,30: "Desidero comunicarvi che, benché a Santena si stia leggermente riducendo la percentuale giornaliera di nuovi casi positivi, purtroppo la nostra Città piange oggi un decesso causato dal Coronavirus- è l’annuncio del Sindaco - Un nostro concittadino non ce l’ha fatta ed è mancato questa notte. A Lui vanno le nostre preghiere e alla sua famiglia l’abbraccio ed il cordoglio di tutta la comunità santenese"

"La battaglia -aggiunge il primo cittadino - è ancora lunga ed insidiosa e non dobbiamo abbassare la guardia. La possibilità di contagio è ancora diffusa ovunque".

"Rispettate quindi le regole, uscite di casa il meno possibile e se dovete farlo, proteggetevi le vie respiratorie anche solo con una sciarpa e indossate sempre un paio di guanti. Evitate i contatti ravvicinati con altre persone diverse dai famigliari stretti e mantenete sempre una abbondante distanza di sicurezza, anche se viaggiate in auto con un’altra persona.Siate rigorosi con voi stessi e con gli altri, per il bene di tutti" conclude Baldi.