L'etica contro la crisi da Coronavirus, l'appello di Cna Torino: "Rispettiamo i pagamenti per i nostri fornitori e i nostri clienti"

"Questo è il tempo in cui occorre mantenere gli impegni presi ad ogni costo. Il sistema finanziario di tutti noi imprenditori regge ad eventuali scosse solo ed esclusivamente se c’è reciproco rispetto di solvibilità". Dunque bisogna pagare i fornitori e rispettare le consegne verso i clienti. E' messaggio etico, forse "normale", ma a suo modo rivoluzionario in un periodo come l'attuale, quello che lancia Cna Torino.

"Stiamo vivendo giorni difficili, sospesi tra la paura di un contagio planetario che sembra non risparmiare nessuno e quella di vedere compromessi i nostri sacrifici e i nostri progetti lavorativi e in senso più ampio di vita. Molti di noi, e sono la maggioranza, hanno dovuto chiudere le loro aziende e temono di non poterle riaprire. Altri stanno lavorando in condizioni di emergenza, con il personale ridotto, cercando di gestire gli ordini e i fornitori tra mille difficoltà". Comincia con queste parole l'appello che Nicola Scarlatelli, presidente di Cna Torino, ha inviato nelle scorse ore a tutti gli associati.

"In questo contesto, CNA Torino vuole essere vicina a tutti con la propria presenza quotidiana e i propri servizi (...). Abbiamo presentato sin da subito proposte articolate al Governo e alle forze politiche di maggioranza e di opposizione e abbiamo fatto altrettanto a livello regionale, collaborando attivamente con il Presidente Alberto Cirio e con la Sindaca di Torino Chiara Appendino affinché venissero sempre assunti provvedimenti che limitassero i danni al sistema produttivo. La situazione è però complessa. Stiamo attraversando una delle fasi più delicate della vita economica e sociale del nostro Paese dal secondo Dopoguerra e, oggi come allora, occorre ripartire dal valore del lavoro e dal senso di responsabilità di tutti per poter uscire a testa alta da questa emergenza".

"Usciremo dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente emergenza economica solo se animati da un forte spirito di squadra, se saremo attenti ai problemi di chi ci sta vicino. Essere una nazione, una collettività, significa proprio questo: guardare oltre il proprio orticello, i confini ristretti della propria azienda, della propria famiglia, con la consapevolezza che solo attraverso la tutela e la salvaguardia dell’interesse generale i singoli potranno tornare a beneficiare di un sistema economico e giuridico ordinato e correttamente funzionante".

"Per questo rivolgo il mio appello a ciascuno di noi" - aggiunge Scarlatelli -. Il sistema finanziario di tutti noi imprenditori, grandi o piccoli, è in equilibrio e comunque regge ad eventuali scosse solo ed esclusivamente se c’è reciproco rispetto di solvibilità. Non sono soltanto le leggi, i regolamenti e gli aspetti culturali a determinare le scelte di business delle imprese ma anche l’etica, ovvero quel codice di condotta che determina cosa è giusto e cosa è sbagliato". "Agire in modo etico, soprattutto nel mondo degli affari, significa tenere in considerazione e rispettare una serie di valori universali riconosciuti da tutti quali, ad esempio, l’onestà, la verità, il rispetto e la cooperazione che consentono di vivere e convivere in una società civile ed economicamente vigile".

"Questo è il tempo dell’unità - conclude -. Questo è il tempo in cui occorre mantenere gli impegni presi ad ogni costo: nelle nostre famiglie, verso lo Stato e la pubblica amministrazione in generale, verso i nostri fornitori, verso i nostri clienti e verso la nostra Associazione di rappresentanza, la CNA, che tanto ha fatto e sta facendo e tanto potrà ancora fare solo se la metteremo nelle condizioni di poter operare sempre al meglio con la massima attenzione ai due beni preziosi che caratterizzano il nostro operare: le persone e la loro salute e l’economia. Rispettiamo i pagamenti verso i nostri fornitori per non alterare l’equilibrio finanziario ed economico che assicura la continuità aziendale, nella certezza che noi tutti imprenditori seguiamo questa etica, essenziale per il bene comune".