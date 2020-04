40enne denunciata per furto a Nichelino: aveva provato a rubare profumi all'interno di Mondojuve

Una quarantenne è stata denunciata dai carabinieri per furto, dopo che la sorveglianza del supermercato all'interno di Mondojuve, lo shopping center che si trova tra Nichelino e Vinovo, l'aveva sorpresa mentre provava ad uscire senza aver pagato.

La donna aveva cercato di occultare prodotti di profumeria, per un valore di circa 50 euro: quando è stata fermata, per giustificarsi, ha provato a dire che quella merce non valeva tutti quei soldi. A quel punto, sono stati chiamati ad intervenire i carabinieri.

Per la protagonista del tentato furto non si è andati oltre la denuncia, in quanto la donna risultava incensurata.