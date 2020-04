Chiusure viabilità, interessate la provinciale 23 del Colle di Sestriere e la 61 di Issiglio

Sp. 23 del Colle del Sestriere giovedì 23 aprile 2020

Per effettuare la pulizia della sede stradale dai residui dei trattamenti invernali, operazione che prevede l’occupazione della corsia di marcia e parzialmente della corsia di sorpasso, è necessaria la sospensione della circolazione mediante la chiusura al transito a tutte le categorie di utenti, eccetto mezzi e personale della Società incaricata dei lavori, sulla sp. 23 del Colle del Sestriere dal km. 31+500 al km 34+500, nella semicarreggiata in direzione Pinerolo-Torino, con deviazione su percorso alternativo dalle 7 alle 20 di giovedì 23 aprile 2020.

Inoltre per lavori di manutenzione presso il by-pass presente sullo spartitraffico della diramazione Torino-Pinerolo al km 24+850, sempre sulla sp. 23 del Sestriere (località Riva di Pinerolo) nella carreggiata verso Torino, dal km. 32+400 al km. 31+500 è necessario chiudere la corsia di sorpasso dalle 9 alle 17 da mercoledì 22 aprile 2020 a venerdì 24 aprile 2020.

Sp. 61 di “Issiglio” dal 28 al 30 aprile

Per gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e sistemazione morfologica della parete rocciosa sovrastante la Sp. 61 di “Issiglio” nel tratto compreso fra il km 2+300 e il km 2+800. Le operazioni di disgaggio avranno inizio alle 8,00 di martedì 28 aprile e proseguiranno fino alle 18 di giovedì 30 aprile 2020. Il tratto stradale sarà chiuso al traffico per tutte le tipologie di utenti. Se sussisteranno le condizioni di sicurezza la Sp. 61 sarà lasciata aperta nella fascia oraria notturna dalle 17.30 alle 8 del mattino successivo.