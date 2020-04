A Torino aveva allestito nel suo alloggio un market della droga h24: arrestato

I controlli antidroga effettuati dai Carabinieri di Chieri hanno costretto i tossicodipendenti ad andare a Torino per acquistare lo stupefacente.

I militari hanno scoperto un alloggio, nel capoluogo, dove gli acquirenti della città e dell’hinterland andavano a rifornirsi. Seguendo un filone investigativo i Carabinieri sono riusciti ad individuare ed entrare in casa dello spacciatore: si tratta di un italiano di 37 anni, disoccupato, che aveva allestito un vero e proprio proprio market h24 della droga ed è rimasto molto sorpreso dal blitz dei militari.

Sequestrati oltre 2 chili di marijuana, due bilancini elettronici, una macchinetta per sigillare sottovuoto le dosi, un grinder per la frantumazione della droga, due telefoni cellulari, con centinaia di telefonate in entrata e decine di confezioni per la preparazione delle dosi. L’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere.

Ora i Carabinieri, tramite il cellulare dello spacciatore, cercheranno di identificare i clienti e pusher collegati al "market" casalingo.