Nichelino, una ventina di parrucchieri ed estetisti 'celebrano il funerale' del settore. Il Comune pianifica aiuti

Una ventina di negozi di Nichelino, tra parrucchieri ed estetisti, ieri hanno deciso di 'celebrare il funerale' delle loro attività, esponendo una locandina listata a lutto: "Riposa in pace settore barbieri".

Una protesta determinata dalla recente decisione del Governo di prolungare lo stop per queste attività fino al 1° giugno: molte saracinesche potrebbero non rialzarsi più, mentre si segnalano casi di persone che aggirano i divieti e vanno a lavorare e a tagliare i capelli a domicilio. Si chiede un anticipo della riapertura al 18 maggio ed allora l'amministrazione comunale è scesa in campo al fianco di questi negozi. "Imporre a queste attività di riprendere a lavorare tra più di un mese è insostenibile per delle imprese spesso monofamiliari che hanno nei loro negozi l'unica fonte di reddito", ha dichiarato l'assessore al Commercio Giorgia Ruggiero.

Mercoledì prossimo il sindaco Tolardo incontrerà una delegazione di questi negozianti per trovare una via di uscita e programmare misure di sostegno. "Chiederemo alla Regione la possibilità che queste attività possano riaprire prima, magari facendo prendere appuntamenti scaglionati durante la giornata ai clienti, senza creare assembramento", ha aggiunto la Ruggiero. "Bisogna aiutare il commercio a rialzarsi, naturalmente con tutti i sistemi di sicurezza di cui i commercianti saranno i primi a dotarsi".

E intanto il Comune sta lavorando per reperire risorse, con un modello simile all'iniziativa 'negozi aperti' adottata in questi giorni dall'Amministrazione della vicina Moncalieri.