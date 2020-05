Osservatorio usura, Gavazza: "Tuteliamo le imprese già presenti nella 'white list'"

L’usura oggi è più ambigua e sfuggente che mai. Si confonde con l’estorsione più o meno esplicita in una metamorfosi continua. Così moltiplica a dismisura la sua potenza. "Mai come in questo momento – ha spiegato il Consigliere Segretario Gianluca Gavazza rappresentante dell’Osservatorio Regionle Usura - l’organismo che sono fiero di rappresentare deve amplificare la sua attitudine all’educazione e rafforzare la funzione di raccordo tra Società ed Istituzioni per una sensibilizzazione alla denuncia, attraverso campagne educative e di diffusione della cultura della legalità".

L’obiettivo comune è il rafforzamento della rete di fiducia sul territorio, attraverso iniziative concrete attraverso il coinvolgimento diretto dei consumatori e delle imprese. "Non vogliamo dimenticare - ha sottolineato Gavazza - le imprese già iscritte alla white list, lo strumento che monitora sotto il profilo antimafia le imprese che operano in settori reputati particolarmente esposti alle infiltrazioni mafiose. Per loro la Giunta sta lavorando ad un sostegno economico a fondo perduto e in quanto già operano all’interno di settori a rischio e mai come ora risultano prede ancor più appetibili".

In questo scenario, quindi, quali le soluzioni possibili: "Oltre all’erogazione di un contributo – ha concluso il Consigliere Segretario - per amplificare l'azione di tutela e controllo del consumatore, si potrebbe valutare l’iscrizione alla white list di tutte le aziende che - in difficoltà - richiedono un contributo all’Ente Pubblico. L’auspicio è che agli importanti strumenti in mano all’Osservatorio se ne possano aggiungere altri ancora più potenti, in grado di rendere l’azione complessiva di contrasto all’usura e ai comportamenti estorsivi all’altezza di questa nuova drammatica situazione".