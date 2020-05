Dà in escandescenze dopo aver comprato ovuli di ghiaia e non di droga: arrestato

Sono intervenuti per sedare una rissa in piazza della Repubblica. Ma una volta arrivati sul posto, gli agenti di Polizia della Volante hanno scoperto che alla base del diverbio - con tanto di bottiglie di vetro come armi - c'erano questioni di droga.



Un uomo di 32 anni di origine marocchina fa per allontanarsi urlando lungo un controviale, ma i poliziotti che cercano di fermarlo ricevono in cambio una bottiglia di vetro scagliata contro di loro. Il fuggitivo viene bloccato e portato in questura, mentre in stato di alterazione continua a spiegare di essere vittima di un'ingiustizia: gli erano stati venduti infatti ovuli che invece di contenere droga avevano alcuni frammenti di ghiaia.



Da qui, probabilmente, lo scoppio della lite. Lo straniero è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e porto di oggetti atti a offendere.