I senzatetto di piazza d'Armi trovano nuova accoglienza: chiuso l'hub di Torino Esposizioni

Da ieri il V Padiglione di Torino Esposizioni è vuoto e tutti i clochard hanno trovato una nuova accoglienza: ad annunciarlo il sindaco di Torino Chiara Appendino e il Prefetto Claudio Palomba.

Martedì all’alba i senzatetto - che da oltre una settimana erano in presidio in piazza Palazzo di Città, dopo essere stati sgomberati dal centro di accoglienza freddo provvisorio di piazza d’Armi, - erano stati spostati nella struttura all’ingresso del Valentino. Dopo gli accertamenti sanitari, le verifiche sui documenti ed i colloqui individuali, i Servizi sociali della Città di Torino hanno trovato una nuova collocazione per trentasei persone, 32 uomini e 4 donne. Dodici sono state accolte in dormitori, 8 hanno avuto accesso a percorsi del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati e 16 hanno trovato ospitalità in altre strutture di accoglienza.

“Delle altre persone presenti nell’hub del Valentino, -spiegano Appendino e Palomba - 13 sono state inserite in centri di accoglienza straordinaria e una è stata accompagnata presso un Centro di permanenza per il rimpatrio”.

L’hub di Torino Esposizioni è quindi stato chiuso. “Nessuno – ha chiarito la vicesindaca Sonia Schellino, questa mattina nella Commissione sulla situazione dei senza fissa dimora durante l’emergenza sanitaria– ha mai avuto l’idea di tenere i senzatetto nel V Padiglione per più di un giorno: speravamo di concludere tutte le operazioni in giornata”.

L’operato dell’assessore ai Servizi Sociali nella vicenda di piazza d’Armi, così come quello della Città in senso generale, è stato duramente contestato dalle minoranze e dalle associazioni intervenute questa mattina. La capogruppo di DemA Deborah Montalbano ha annunciato di voler presentare una mozione di sfiducia nei confronti di Sonia Schellino. "Se non raggiungerò le 10 firme necessarie - ha aggiunto - presenterò una mozione in cui chiuderò alla sindaca di toglierle le deleghe". Anche i Cub Sanità hanno auspicato le dimissioni della vicesindaca.