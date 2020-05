I Radicali sotto la prefettura per gridare: "Mai più senza diritti!"

Si non ritrovati sotto la Prefettura di Torino, questa mattina, per un presidio pacifico in favore del diritto a manifestare e promuovere raccolte firme popolari. I Radicali Italiani e l'Associazione radicale Adelaide Aglietta al grido di "Mai più senza diritti!" si sono così rivolti alle istituzioni direttamente dalla piazza, come da diverse settimane non era più possibile fare.

"In questi mesi di lockdown abbiamo messo l’accento su come l’emergenza sanitaria abbia compresso drasticamente i diritti politici dei cittadini, a partire dall’impossibilità di manifestare e attivare iniziative popolari di raccolta firme - ha detto Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani. "Denunciamo pubblicamente che la democrazia non può essere messa in quarantena, nemmeno in tempi di emergenza sanitaria come quelli che viviamo. Le violazioni allo stato di diritto sono state palesi, le abbiamo denunciate in ogni modo nel disinteresse di gran parte delle forze politiche".