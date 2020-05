Torino e Nichelino: ripartono le attività di Palestre Smart

I regolamenti per le sedi di Nichelino e di Corso Francia-Torino e il palinsesto corsi sono disponibili sul sito ma è bene seguire le indicazioni del video.

La sala pesi è senza prenotazione, l'ingresso immediato non è garantito.

Ci si prenota solo ed esclusivamente per i corsi.

I 75 giorni di chiusura causa COVID 19, post lockdown, verranno recuperati.

Punto importante: per allenarsi in sintonia, rispettando i regolamenti che attualmente condizionano il nostro stile di vita dopo l'emergenza coronavirus anche detta covid-19, è importante allenarsi nelle aree delimitate e solo una persona per volta anche se gli attrezzi dell’area sono due.

È importante ascoltare e guardare il video: https://youtu.be/zIbXgp4vJ9g

