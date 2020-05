Due adolescenti in manette: hanno rubato la mountain bike a un ragazzo

Lo scorso mercoledì pomeriggio, un giovane si trova con amici nei giardini di via Trecate, in sella alla sua bici, quando viene avvicinato da due ragazzi di 17 e 18 anni. Uno di loro chiede se abbia da accendere, per attaccare bottone. Dopodiché chiede se può fare un giro con la sua bicicletta. Al diniego del ragazzo, il diciottenne lo spintona per farlo cadere dal mezzo, ma il proprietario tiene duro.

L’aggressore, allora, estrae dalla tasca dei pantaloni un coltello e lo minaccia; la vittima riesce a spostargli la mano ma, nel movimento, perde l’equilibrio e rovina a terra, venendo così derubato della mountain bike. Insieme agli amici contatta il 112 per segnalare l’accaduto: dopo pochi istanti, personale del Commissariato San Paolo e del Comissariato San Donato sono sul posto ed individuano l’autore della rapina e il suo complice diciassettenne. Entrambi hanno dei precedenti specifici: il coltello utilizzato per il reato viene ritrovato a sottoposto a sequestro. I due vengono arrestati per rapina aggravata in concorso.