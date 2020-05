Giornata internazionale per i bambini scomparsi, in consigli della Polizia di Stato

Quando scompare un minore le situazioni da affrontare sono diverse: fughe da casa di adolescenti, sottrazioni di bimbi da parte di un genitore, minori stranieri che si allontanano dagli istituti di accoglienza e casi più gravi di pericolo. Tutte le situazioni, qualunque siano le circostanze, devono essere gestite senza ritardo e senza tralasciare nessuna possibilità di ricerca.

Nelle Questure esistono Uffici specialistici dedicati ai minori: Gli Uffici Minori delle Divisioni Anticrimine, che hanno funzioni essenzialmente preventive e di Pronto Soccorso per il nucleo familiare in difficoltà. Le Sezioni specializzate nelle indagini concernenti lo sfruttamento dei minori presso le Squadre Mobili.

A livello centrale, dal 15 marzo 2000 la Polizia di Stato collabora con ICMEC - International Center for Missing and Exploited Children e gestisce il sito italiano per i bambini scomparsi it.globalmissingkids.org.

L’APP YOUPOL è attiva per ricevere segnalazioni di bullismo, spaccio di droga e reati di violenza domestica. Attraverso l’APP è possibile chiamare direttamente il 112 oppure trasmettere in tempo reale messaggi (anche multimediali) agli operatori della Polizia. Le segnalazioni, automaticamente georeferenziate, vengono ricevute dalle Sale Operative delle Questure. Per chi non vuole fornire i propri dati, è prevista la possibilità di fare segnalazioni in forma anonima.

La ricorrenza del 25 maggio, giornata internazionale per i bambini scomparsi, è l’occasione per informare e sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sul tragico fenomeno, garantire che nessun minore scomparso sia dimenticato e far sì che non vengano mai interrotte le ricerche.