Nuovo parcheggio in via Pasquale Paoli: al via il cantiere per i lavori in borgo Filadelfia

Partirà nei prossimi giorni il cantiere per la realizzazione del parcheggio pertinenziale di via Pasquale Paoli, tra le vie Rosario di Santa Fè e Asuncion.

La consegna dell'area alla ditta aggiudicataria per l'inizio dei lavori avverrà lunedì prossimo 1 giugno, mentre la convenzione tra la Città e il concessionario del diritto di superficie è stata stipulata lo scorso 8 aprile.

Insieme alla realizzazione dell'autorimessa, che potrà ospitare 100 posti auto disposti su due piani, è prevista la sistemazione superficiale dell’area, quasi 6mila metri quadrati nel cuore del borgo Filadelfia, che sarà trasformata in parte a verde attrezzato per restituire ai cittadini uno spazio pedonale e in parte a parcheggio a raso.

L’accesso e l’uscita dall’autorimessa avverrà, mediante una rampa a doppio senso di marcia con sbocco su via Rosario da Santa Fè, nel tratto compreso tra il suo interno 32 e via Pasquale Paoli.

Lo spazio lungo via Pasquale Paoli assumerà i caratteri di un'area di verde pubblico e sarà attrezzato con panche e archi portabici, mentre sul lato opposto, lungo l'interno di via Rosario di Santa Fè, verranno realizzati stalli a raso per la sosta veicolare. Attorno al parcheggio di superficie, che potrà accogliere una parte delle auto attualmente in sosta nell’area, troveranno posto alberi ad alto fusto, e altri, di minore dimensione.

L’intervento prevede inoltre la riqualificazione dei marciapiedi esistenti su via Rosario da Santa Fè, interno 32, e su via Pasquale Paoli, migliorando notevolmente l’aspetto e la fruizione di tali vie. Su via Pasquale Paoli, insieme al ridisegno di quello esistente, si provvederà alla realizzazione di un nuovo marciapiede adiacente l’area pedonale in progetto, dalla quale è separato da un viale alberato. Verranno anche posizionati quattro nuovi lampioni migliorando così l’ illuminazione stradale, Su via Rosario da Santa Fè interno 32 a fianco dell’area a parcheggio a raso è previsto un nuovo marciapiede , necessario per garantire un migliore accesso ai posti auto su quel lato della carreggiata.

Saranno inoltre sistemati alcuni attraversamenti pedonali (su via Rosario da Santa Fé e via Asuncion) con l’utilizzo di pavimentazioni tattili per ipovedenti e non vedenti.

Per la sistemazione superficiale dell’area, a totale carico del concessionario, è stimato un costo di oltre 371mila euro.