Iniziate operazioni di ripristino strada provinciale 173 del Colle dell'Assietta

Mentre proseguono le operazioni per consentire la riapertura a metà giugno della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre, sono iniziati stamani i lavori sulla Strada Provinciale 173 del Colle dell’Assietta, che sarà riaperta a fine mese. La pulizia e il ripristino della carreggiata, interamente sterrata da Pian dell'Alpe al Colle Basset, vede impegnati i cantonieri del Circolo di Perosa della Direzione Viabilità 2 e gli operatori del Centro mezzi meccanici della Città metropolitana. La prima fase dei lavori consiste nella riparazione della segnaletica danneggiata dalle nevicate e dalle slavine dell’inverno scorso.

In questo periodo è vietato percorrere la Provinciale 173, anche nei tratti già liberi dalla neve, per motivi di sicurezza e per non ostacolare le operazioni dei cantonieri e dei mezzi meccanici. L’avanzamento dei lavori dipenderà dallo stato della strada, dalla neve e dai materiali presenti sulla carreggiata. Attraversando versanti scoscesi a quote superiori ai 2.000 metri, la strada necessita praticamente ogni anno di interventi per la rimozione di massi e pietrisco e per il rifacimento di muri di sostegno a valle e di contenimento a monte della carreggiata. La chiusura al traffico motorizzato del tratto di alta quota da Balboutet e Sestriere sarà fissata anche quest’anno nelle giornate di mercoledì e sabato nei mesi di luglio e agosto.