"Insegnanti di sostegno disponibili fin dal primo giorno di scuola"

"Sia garantito sin dal primo giorno di scuola l'affiancamento di insegnanti di sostegno in ausilio a tutti gli studenti che ne abbiano necessità". Lo chiede con un odg (approvato) in Consiglio Regionale Silvio Magliano (Moderati).

"L'odg - spiega Magliano - impegna la Giunta Cirio ad attivarsi presso le sedi opportune affinché questo, finalmente, accada. A maggior ragione dopo gli ultimi mesi di emergenza e di didattica a distanza, è fondamentale la presenza degli insegnanti di sostegno fin dal primo giorno dell'anno scolastico 2020-21. Ci sono mesi di didattica parzialmente perduti che devono essere, in qualche modo, riconquistati".

"A causa dell'emergenza sanitaria - conclude il consigliere regionale - gli studenti con disabilità hanno subito maggiormente il distacco dai propri percorsi scolastici, così come dai compagni e dagli insegnanti. L'insegnante di sostegno è per tanti alunni con disabilità un'ancora di salvezza. Lo scarto di alcune settimane tra l'inizio dell'anno scolastico e la disponibilità degli insegnanti di sostegno è una prassi che deve essere superata. Auspico che l'approvazione del mio atto in Regione sia un passo in questa direzione".