Maltempo e disagi: frana sulla strada verso Pino Torinese, si passa dal Pino Vecchio

Sono proseguiti anche nella notte gli effetti del maltempo che ormai da giorni si abbattono su Torino e provincia attraverso precipitazioni intense, anche se alternate a momenti di cielo più sereno.

L'ultimo disagio in ordine di tempo, dopo quelli già segnalati ieri a San Mauro e non solo, riguarda Pino Torinese, dove nel corso della notte è franata una parte della strada che porta al traforo: unica alternativa disponibile, al momento, la strada del cosiddetto "Pino Vecchio".



Ma i controlli proseguono anche su altre arterie della zona, così come si sono moltiplicati gli interventi dei vigili del fuoco nel corso delle ultime ore per fare fronte ad allagamenti e altre criticità.



Secondo le previsioni degli esperti, l'allerta resta di livello Giallo anche per le prossime ore.