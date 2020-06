Prorogata la chiusura della strada provinciale 256 “del Rifugio Levi”

La Sp. 256 “del Rifugio Levi” che parte dalla strada statale 24 del Monginevro (900 mts.l.m.) e conduce al Rifugio Levi, alla Colonia Alpina Candido Viberti e alla frazione Grange della Valle (1.770 mt s.l.m.), è una strada di alta montagna, caratterizzata da un andamento plano-altimetrico molto tortuoso e con carreggiata di limitata larghezza.

Nel periodo invernale, a causa della pericolosità dovuta alla formazione lungo il versante di numerosi eventi valanghivi è stato istituito il divieto di transito veicolare e pedonale a decorrere dal 30 ottobre di ogni anno al 30 aprile dell’anno successivo, dal km 4+100 a fine strada km 8+000. A seguito di un sopralluogo per programmare le attività manutentive per la riapertura della strada dalla chiusura invernale, si è constatato al km 7+400 la presenza di diversi massi di grandi dimensioni sul versante soprastante la carreggiata in precaria stabilità, che non permette il regolare transito veicolare in sicurezza.

A causa delle recenti avverse condizioni meteorologiche e delle limitazioni alle lavorazioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 , non è stato possibile la programmazione per la messa in sicurezza,perciò il tratto intercluso durante il periodo invernale non può essere riaperto al pubblico: è stata istituita quindi la proroga della chiusura dal km 4+100 a fine strada al km 8+000, la sospensione della circolazione stradale fino a cessate esigenze.

Sp. 46 di “Frassinetto”. Dal 16 al 19 giugno

Nel corso di un intervento in somma-urgenza per la sistemazione di una frana sulla Sp. 46 della "Frassinetto" al km 6+750 (dopo le case Prua di Pont Canavese) nel comune di Pont Canavese per cui era stata prevista una chiusura parziale, si è reso necessario programmare un intervento diverso per il quale sulla strada è vietata la circolazione a tutti gli utenti, compresi i mezzi di soccorso, al km 6+750 dalle ore 8 del 16 giugno alle ore 18 del 19 giugno 2020.

Sp. 225 “di Urbiano” chiusa nella serata del 18 giugno a Monpantero

Per eseguire una riparazione urgente sulla rete idrica in via Roma 14 della frazione Urbiano nel centro abitato di Mompantero è istituito il divieto di transito dal km 0+600 al km. 0+700 della Sp. 225 “di Urbiano” per tutte le categorie di utenti a eccezione dei veicoli adibiti al soccorso pubblico e alle forze dell’ordine, il giorno 18 giugno 2020 dalle ore 20 alle 24.