Ex Embraco, il dolore dei sindacati: "Troppi avventurieri che speculano sulla pelle dei lavoratori, scenda in campo lo Stato"

Alla fine il bubbone è esploso. Era ormai da mesi che i sindacati segnalavano con forza le "stranezze" della reindustrializzazione fantasma dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri, fino ad arrivare alle segnalazioni alla magistratura. Ora che nei confronti di Ventures srl è entrata in azione la Guardia di finanza, però, la soddisfazione è piuttosto magra, per gli oltre 400 lavoratori coinvolti in una vertenza ormai eterna. E la prospettiva di una bancarotta fraudolenta con fallimento, non fa che aggiungere ansie ai vecchi timori.



"Purtroppo è ormai da troppo tempo che denunciavano una situazione a tinte fosche, ecco perché abbiamo deciso di fare un esposto alla magistratura - commentano Edi Lazzi, segretario generale di Fiom Cgil per Torino e provincia e Ugo Bolognesi, responsabile Fiom territoriale -. È utile riflettere su questa vicenda che rischia di avere tratti similari con quelle della De Tomaso di Rossignolo e della Blutec di Ginatta. Troppi avventurieri pronti a speculare sulla pelle dei lavoratori, ecco perché il Governo deve essere centrale e garante in operazioni di questo tipo ed ecco perché, se si vuole trovare una soluzione per i lavoratori non c'è altra via che un intervento diretto dello Stato Italiano. Abbiamo già chiesto un incontro con l'assessore regionale Elena Chiorino che ci auguriamo serva a fare un passo in avanti a questa vicenda”.

Riportando indietro le lancette dell'orologio, infatti, risalte all'inizio del 2020 l'iniziativa delle sigle metalmeccaniche di presentare un esposto in procura. "Non è credibile che chi ha presentato Ventures, cioè la Whirlpool, e chi ha dato alla società di nuova costituzione le “patenti” di affidabilità, cioè il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia, non fossero a conoscenza della situazione - dicono i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm -. Oggi più che mai, visto l'ipotesi di bancarotta e la richiesta di fallimento, è necessario il ruolo del ministero dello Sviluppo economico che, insieme a Regione Piemonte e Città di Torino, deve convocare i responsabili della vicenda, a partire da Whirlpool, e di individuare il percorso necessario a una vera soluzione in grado di fare ripartire delle attività industriali e di ridare la dignità del lavoro a 407 famiglie di lavoratori torinesi".