“Villaggio dei Fiori” di Sanremo: un soggiorno nel verde e fra i fiori, gustando i sapori della cucina ligure

Da qualche giorno ha riaperto le porte ai turisti, italiani e stranieri, il Villaggio dei Fiori di Sanremo con i suoi villini affacciati sul mare e dotati di ogni confort, offrendo un piacevole soggiorno nel rispetto delle norme sanitarie. Immersi nel verde, tra centinaia di palme, pini ed eucalipti, in molti hanno scelto proprio la struttura sanremese per passare un momento di evasione e relax in riva al mare.

Il villaggio è stato recentemente soggetto ad un restyling dei locali della reception e del ristorante, con un impatto ambientale molto contenuto e in linea con la filosofia "eco frendly" adottata dal Villaggio nel pieno rispetto dei principi di eco-sostenibilità.

Oltre alla bellezza del mare, della città di Sanremo e delle escursioni nell’entroterra, i turisti, che vi soggiornano sono affascinati anche dalla cucina del ristorante, che non è a uso esclusivo dei clienti, ma aperto anche al pubblico esterno.

Il ristorante si è presentato all’appuntamento della ripartenza con alcune interessanti novità: un nuovo chef, Flavio Ottonello,

che ha rivisto la proposta gastronomica realizzando un giusto equilibrio fra i piatti della cucina internazionale e della tradizione italiana, con preparazioni liguri e prestando sempre molta attenzione ai prodotti del territorio.

I menù sono plastificati e sanificati dopo ogni utilizzo; la sala interna molto ampia e con tavoli già ben distanziati anche prima dell’emergenza legata al Coronavirus, non ha subito riduzione di coperti e l’ampio dehors esterno permette di mangiare all’aperto sotto le strutture con tetto di paglia, che danno un tocco di esotico all’atmosfera calda e accogliente del ristorante.

Sotto la regia attenta e precisa del maitre, Rico,

il personale di sala è sempre attento ai bisogni del cliente e disponibile a gestire tutte le richieste con un servizio veloce e curato.

in carta ci sono piatti che sono sempre presenti: primi piatti della tradizione italiana come spaghetti con le vongole

o tagliolini con gamberi ed il pesce in frittura o grigliato,

accanto alle proposte del giorno dello chef che attingono alle specialità della cucina ligure, come la Cima, le verdure fritte in pastella e così via.

Nel menù anche piatti per celiaci e preparazioni per vegetariani o vegani.

Dal forno a legna escono delle pizze, che sono vere preparazioni gourmet con impasti realizzati con farine di Farro o Kamut.

Le pizze sono grandi e buonissime, in particolare la pizza Villaggio con i porri e il gorgonzola

Il prezzo medio di un menù è di 25 euro esclusi i vini, che potete scegliere da una carta piccola, ma in grado di accontentare tutti i gusti.

Il ristorante Villaggio dei Fiori, per la qualità dell'accoglienza è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Sanremo in via Tiro a volo numero 3 e si può prenotare al numero 0184.660635. Dispone di un sito e pagina facebook dove troverete le offerte della struttura e le proposte della cucina.