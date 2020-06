Persero la vista dopo un intervento di Cataratta, il legale accusa: “Termini per il risarcimento non rispettati”

“Non abbiamo intenzione di ritirare le querele, il risarcimento è conseguenza di una sentenza civile e per giunta non sta avvenendo nei termini stabiliti”. Lo ha detto l’avvocato Mauro Carena, che assiste quattro donne che il 9 maggio 2017, all’ospedale di Avigliana, si erano sottoposte a un intervento di asportazione della cataratta, incorrendo in una grave infezione che ha causato in tre pazienti la perdita della vista e in una quarta la perdita del bulbo oculare. Per questi episodi la Procura di Torino ha indagato il medico chirurgo Luigi Fusi, 63 anni, operante in convenzione con l’ospedale di Avigliana per interventi oculistici, accusato di lesioni colpose e tuttora a processo. Lo scorso gennaio il Tribunale civile di Torino ha condannato Fusi e la Sop - Servizi oculistici piemontesi Srl a risarcire oltre 500 mila euro alle quattro donne. “Il risarcimento non è ancora stato completato - spiega Carena - nonostante sia stato raggiunto un accordo per la rateizzazione dei pagamenti. Fusi e la società si sono sempre difesi e devono risarcire solo perché una sentenza ha imposto loro di farlo”.