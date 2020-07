Sequestro di 350 kg di hashish a Milano, il Tir arrivava dalla Spagna ed era diretto a Torino

E’ quasi certamente transitato dalla barriera di Ventimiglia, il tir spagnolo pieno di droga, scoperto dalla Mobile di Milano.

Sul mezzo c’erano 350 chili di hashish e l’autotrasportatore è stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti. L'arresto è di martedì scorso mentre il Tir stava viaggiando in direzione Torino.

Gli agenti, insospettiti per il fare sospetto dell’uomo in una piazzola d’emergenza, hanno eseguito un controllo e, sul rimorchio, hanno sentito un forte odore di hashish. La paratia in metallo nel fondo del rimorchio, vuoto, nascondeva un vano artificiale.

Dentro c’era la droga e l'autotrasportatore di 34 anni è stato arrestato.