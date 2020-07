Grave incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, a Bollengo di Ivrea. E purtroppo le conseguenze sono state drammatiche.

Nel violento scontro tra una vettura ed una moto, ha avuto la peggio il centauro, apparso subito in gravissime condizioni. L'equipe del 118, arrivata prontamente sul posto, sta cercando in tutti i modi di rianimarlo, in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso.

Purtroppo, alla fine non c'è stato nulla da fare per l'uomo: i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso.