Prolungamento della metro verso Nichelino-Moncalieri, Sarno (Pd): "Da sogno a impegno scritto"

Novità in arrivo per i cittadini della cintura sud di Torino dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2019-2021: il prolungamento della metropolitana verso Nichelino-Moncalieri è stato inserito come ipotesi di lavoro nel piano complessivo di potenziamento della linea.



“L’Assemblea del Bacino Metropolitano ha avviato una fase di analisi per valutare la possibilità di prolungamento della linea 1 ad ovest verso Rivoli e a sud verso Nichelino/Moncalieri”, commenta il Consigliere regionale del Pd Diego Sarno. “Una bella notizia che non può che farci piacere. Quando dicevamo che ci saremmo impegnati per questo obiettivo alcuni sorridevano, ora invece è un impegno scritto. La direzione è quella giusta”.

Soddisfatto della notizia anche il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, che commenta: “Questo sarebbe un passo importante per mettere in rete i servizi di trasporto locale dell’area: è necessario che la metropolitana incroci la linea Torino-Pinerolo per assicurare a tutti i comuni dell’area un comodo ed efficiente trasferimento verso e dal centro cittadino. Poi, il passaggio successivo sarebbe completare il circuito potenziando i collegamenti verso Ovest, così che anche i cittadini di Orbassano e Beinasco possano usufruire del prolungamento della metro. Tutti trarrebbero beneficio da questo lavoro. Un esempio? La Palazzina di Caccia di Stupinigi ne uscirebbe fortemente valorizzata”.

Tra gli artefici di questo percorso che prosegue da diversi anni c’è anche l’Assessore ai trasporti e alla viabilità di Nichelino Antimo De Ruosi, che dichiara: “E’ stato un percorso lungo e faticoso, svolto principalmente in seno all’Agenzia per la mobilità in coordinamento con tutti i comuni della nostra area: è solo un primissimo passo, ma intanto segna un punto fermo dal quale potremo partire verso più ambiziosi obiettivi ”.

Notizia che trova riscontro positivo anche da Paolo Montagna, sindaco della città di Moncalieri che sottolinea: “Un primo passo importante che però non basta. Da oggi sempre più uniti e più forti per chiedere finanziamenti e progetti. Per farlo però c’è una prima condizione necessaria che attendiamo ancora: finire il cantiere di piazza Bengasi, facendo rivivere questa zona e liberando da un incubo commercianti e residenti di Moncalieri e dintorni”.

“Questo è quello che per noi significa costruire reti istituzionali volte a rafforzare esponenzialmente le richieste provenienti dai territori”, conclude Sarno.